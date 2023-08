WiWo-Topkanzleien Die besten Anwälte für Datenschutz- und IT-Recht

Der Vorfall mag vom Alltag in deutschen Gerichtssälen weit entfernt sein. Doch er zeigt die Sprengkraft, die in der neuen Technologie steckt: Das, was der Chatbot inzwischen ausspuckt, ähnelt dem, was Menschen zu Papier bringen, so sehr, dass sich immer mehr von ihnen nur all zu gern darauf verlassen. Mitunter auch etwas zu leichtgläubig. Und so beschäftigen sich auch die großen Kanzleien längst mit der Frage, wo der Kollege Chatbot unterstützen kann – und wie der Einsatz der neuen Technik die Arbeit der Anwälte verändert. Richtig eingesetzt, spart sie den Kanzleien und damit auch ihren Mandanten Zeit und Geld. Falsch beaufsichtigt, richtet sie einen enormen Schaden an.