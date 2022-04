WiWo-Topkanzleien Die besten Anwälte für Finanzrecht

In der Regel sei in den Verträgen klar geregelt, wann und wie stark Banken Zinsen anpassen dürften. „Vielfach orientieren sich die Sätze am Referenzzinssatz Euribor.“ Der Euribor ist ein Referenzzins für Termingelder in Euro, zu dem sich Banken gegenseitig Geld leihen. Allerdings gebe es gerade im Mittelstand und im privaten Bereich Zinsanpassungsklauseln, die weniger eindeutig formuliert seien. „Kreditnehmer sind im Fall einer Zinserhöhung gut beraten, Klauseln genau zu prüfen“, rät Carli.