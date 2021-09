WiWo-Topkanzleien Die besten Anwälte für Vergabe-, Umwelt- und Bauplanungsrecht

Und so landen derzeit viele Fragen bei der Anwältin Jasper. Sie hat mit ihrer Kanzlei eine kostenlose Hotline zur Beratung in Vergabefragen eingerichtet, um den Aufbau nach der Flut so einfach wie möglich zu machen. Dem Kitaleiter riet sie: Die Container sollte er erst mal für zwei Monate mieten, um dann in Ruhe eine Ausschreibung für die voraussichtliche Mietzeit von zwei Jahren zu erstellen. Die Faustregel ist: „Man muss immer so viel tun, wie angesichts der knappen Zeit zumutbar ist“, erläutert die Anwältin den Maßstab der meisten Richter in ähnlichen Verfahren. „Besteht etwa Seuchengefahr, weil Müll überall liegenbleibt, sind nach geltendem Recht keine langwierigen Ausschreibungen notwendig.“ Das aber bedeute nicht, dass in solchen Fällen völlig frei vergeben werden darf: Für mehrere Telefonanrufe, um wenigstens mündliche Vergleichsangebote einzuholen, bleibe fast immer Zeit.