WiWo-Topkanzleien So bewerten Spitzenjuristen die Erfolgsaussichten für Sammelklagen

Größere Hoffnung setzt der Anwalt in ein anderes Element der Reform: Die Bundesregierung will die OLGs stärken. Künftig sollen sie selbst entscheiden, über welche rechtlichen Fragen sie in den Musterverfahren verhandeln. Das klingt nach einer Selbstverständlichkeit, doch bisher läuft es anders: Das Landgericht, bei dem Anleger ihre Anträge auf ein Musterverfahren einreichen, formuliert die Fragen für das OLG in Eigenregie. Das ist häufig ein Problem: Immer wieder wollen Anleger weitere Fragen klären lassen, was regelmäßig zu einer Flut an Erweiterungsanträgen führt. Das OLG muss dann wieder das Landgericht einschalten, damit es über die Anträge entscheidet – ein zeitraubendes Hin und Her.