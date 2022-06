Yellen-Vorstoß Eine Preisobergrenze für Öl ist reines Wunschdenken

Eine schöne Idee. Doch auch Yellen weiß: Sie wird ungefähr so gut funktionieren wie das Alkoholverbot in den USA der 20er Jahre. Eine Preisdeckelung wird bei begehrten Produkten regelmäßig unterlaufen, ein Schwarzmarkt entsteht, das Angebot geht zurück. Wohnungssuchende, speziell in Berlin, spüren das gerade. Dort ist das Angebot an Mietwohnungen wegen des Mietendeckels zeitweise um mehr als die Hälfte eingebrochen, auch nach der per Gericht erzwungenen Abschaffung dieser Preisobergrenze hat es sich nicht erholt.