Zeugenaussage im Cum-Ex-Prozess „Es ging nur um Profitmaximierung“

Nach Darstellung des Zeugen hielten die involvierten Banken und Kanzleien das Geschäftsmodell bis 2009 für juristisch wasserdicht. Cum-Ex sei „ein etabliertes Phänomen, ein industrielles Phänomen“ gewesen. Erst, als das Bundesfinanzministerium Cum-Ex-Transaktionen als problematisch darstellte, habe sich eine Unsicherheit breitgemacht. „Es ist ein Störgefühl entstanden - wir wussten, dass das unter Umständen haarig werden könnte.“ Man sei dazu übergangen, Risiken wider besseren Wissens auszuklammern und Themen schönzureden. „Es war so ein bisschen wie bei Pippi Langstrumpf: Ich mache mir meine Welt so, wie ich sie will“, sagte der Zeuge.



Der innere Kreis der Cum-Ex-Akteure habe sich in einen „Elfenbeinturm“ begeben, wo auch nach 2009 keine Bedenken geduldet worden seien. Durch die vom Fiskus an Investoren mehrfach erstattete Steuer fehlten dem Staat zwar viel Geld an anderer Stelle. Nach Darstellung des Zeugen waren die Akteure skrupellos. Um aufkommende Bedenken zu unterdrücken, habe einer seiner Geschäftspartner bei einer Beratung gesagt: „Wer ein Problem damit hat, dass wegen unserer Arbeit weniger Kindergärten gebaut werden - da ist die Tür.“