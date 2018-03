US-Strafsteuer gegen Großbanken: Wall-Street Banken mit Verfassungsklage?

Laut einem Bericht der „New York Times“ hat die Lobbygruppe Securities and Financial Markets Association bereits einen erfahrenen Anwalt geheuert, der prüfen soll, ob eine Klage vor dem Supreme Court, dem obersten amerikanischen Gericht, gegen die von Präsident Barack Obama in der vergangenen Woche angekündigte Sondersteuer Aussicht auf Erfolg haben könnte. Mit dieser Strafsteuer, die ausschließlich große Banken treffen würde, will die US-Regierung innerhalb von zehn Jahren rund 90 bis 117 Milliarden Dollar kassieren.