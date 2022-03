4 Grafiken zur Rentenerhöhung Endlich höhere Renten? Von wegen!

Rentner werden vom 1. Juli an spürbar mehr Geld bekommen: Ihre Renten steigen um 5,35 Prozent in den alten und 6,12 Prozent in den neuen Bundesländern, noch deutlich stärker als im vergangenen Jahr erwartet worden war. „Es wird eine der höchsten Rentenanpassungen in Deutschland seit Einführung der Rentenversicherung geben“, sagt Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund – mit kaum verhohlenem Stolz. Die hohe Inflation werde für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner so abgemildert.