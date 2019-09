Ärmer als die Kollegen In welchen Jobs Frauen am wenigsten Rente bekommen

Auch Berufe mit klar vorgegebenen Gehaltsstrukturen sorgen laut Studie dafür, dass die Renten von Männern und Frauen weniger auseinanderdriften. So liegt die Lücke bei Bürokauffrauen im Schnitt bei knapp 14 Prozent.



Besonders groß ist der Unterschied zwischen Männern und Frauen in Berufen, in denen das Gehalt stark Verhandlungssache ist und hohe Dimensionen erreichen kann – allerdings eben vor allem für Männer. So bekommen Unternehmensberaterinnen im Schnitt 26 Prozent weniger Rente als ihre männlichen Kollegen.



Fidelity veröffentlicht diese Studie freilich nicht ganz uneigennützig: Der Fondsanbieter will Frauen dazu bewegen, privat fürs Alter vorzusorgen, etwa mit Aktien. Wie viele der Frauen das ohnehin schon tun, wurde in der Studie jedoch nicht erhoben.