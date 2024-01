Aktienanalyse Allianz: Zinsgewinner mit satter Dividende

Mit 2,8 Prozent Wachstum und 152,7 Milliarden Euro Umsatz war schon 2022 kein schlechtes Jahr. 2023 legte die Allianz dann in den ersten neun Monaten mit 4,7 Prozent noch schneller zu. Allerdings, gerade im Kerngeschäft Schaden- und Unfallversicherung, in dem die Allianz die Hälfte ihrer operativen Gewinne erzielt, kam es 2023 zu außergewöhnlichen Belastungen. So schnellten nach Überschwemmungen, Hagel und Unwetter im Sommer die Zahlungen für Schäden aus Naturkatastrophen in die Höhe. Vor allem im dritten Quartal drückte das den Nettogewinn. Die tendenzielle Zunahme von Naturkatastrophen und die daraus resultierenden steigenden Schadenszahlungen der Versicherer sind eine der großen Herausforderungen der Branche.