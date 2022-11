Altersvorsorge Die 7 Tücken der Fondspolicen und wie Sie sie umschiffen

Fazit: Prüfen Sie vor Abschluss die Fondsauswahl in der Fondspolice! Gute Fondspolicen bieten Ihnen eine große Auswahl zwischen verschiedenen, auch kostengünstigen Fonds an. Kickbacks sollten am besten gar nicht fließen oder Ihnen als Kunde komplett gutgeschrieben werden. Schließlich werden diese mit Ihren Einzahlungen finanziert und Sie entlohnen Anbieter und Vermittler bereits über die Abschluss- und Vertriebskosten. Prüfen Sie später regelmäßig, ob die gewählten Fonds weiterhin Ihre Erwartungen erfüllen und sich im Marktvergleich bewähren. Auf lange Sicht ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass mit kostengünstigen Indexfonds am Ende am meisten herausspringt.