Altersvorsorge: Die beste Rürup-Rente mit und ohne Garantie

Mit oder ohne Garantie – das ist vor allem eine Frage der Risikotoleranz. Tarife ohne Garantien bieten höhere Chancen, aber wie immer an den Kapitalmärkten auch höhere Risiken. „Es kann in ungünstigen Verläufen auch eine negative Rendite rauskommen“, warnt Benjamin Kitschun von Morgen & Morgen (M&). „Bei langer Laufzeit verringert sich dieses Risiko natürlich, es ist aber trotzdem da.“ Viele Tarife bieten in den letzten Jahren vor Rentenbeginn ein „Ablaufmanagement“ an. Dabei würde das Fondsguthaben sukzessive von risikoreichen in risikoarme und damit schwankungsarme Fonds umgeschichtet, damit es kurz vor Ende der Aufschubzeit keine größeren Verluste mehr gebe, die aufgrund der kurzen Restlaufzeit nicht mehr ausgeglichen werden könnten. „Tarife mit Garantie sichern einen Verlust des eingezahlten Kapitals zu weiten Teilen ab, diese Sicherheit erkauft man sich aber natürlich mit einem geringeren Renditepotential der Tarife“, erläutert Kitschun.