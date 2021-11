Altersvorsorge Die beste Rürup-Rente

Der größte Vorteil der Rürup-Rente liegt darin, dass die eingezahlten Beiträge von der Steuer abgesetzt werden können und so das zu versteuernde Einkommen mindern. „Wer in großem Maße Steuern zahlt, kann hier besonders profitieren“, sagt Hassenzahl. Personen mit geringen Einkommen zahlen verhältnismäßig weniger Steuern und die Ersparnis ist im Verhältnis zu den Einschränkungen, die die Rürup-Rente mit sich bringt, unattraktiv. Im Jahr 2021 liegt der Höchstbetrag, den Sparer bei der Steuer geltend machen können, bei 25.787 Euro. In diesem Jahr sind immerhin schon 92 Prozent des Beitrags steuerlich absetzbar, bis 2025 dann in jährlichen Zwei-Prozent-Schritten 100 Prozent erreicht sind. Sparer können also für das laufende Jahr maximal 23.724 Euro absetzen. „In diesen Betrag fließen auch die Beiträge in die Gesetzliche Rente oder das berufsständische Versorgungswerk ein“, sagt Hassenzahl. Wer 10.000 Euro im Jahr in eine Police einzahlt, bekommt bei einem hohen persönlichen Steuersatz also etwa 4.000 Euro vom Fiskus zurück.