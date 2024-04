Altersvorsorge Die besten Fondsrenten

„Trotz zuletzt wieder steigender Verzinsungen in klassischen Rentenversicherungen, sind etwas mehr als 70 Prozent der am Markt angebotenen privaten Rentenversicherungen Fondsrenten“, sagt Saal. „Die Vorteile der Fondsrenten gegenüber klassischen Produkten liegen in der flexiblen Wahl von Garantie- und Fondskomponente und langfristig höheren Renditechancen, durch Investition in risikoreichere Fonds, sowie einer persönlichen Anlagestrategie, beispielsweise durch einen Fokus auf nachhaltige Investments.“