Altersvorsorge Die Bundesregierung opfert die Aktienrente

Eigentlich war geplant, das Geld nach schwedischem Vorbild für den Einstieg in eine teilweise kapitalgedeckte Altersvorsorge zu nutzen. In den Folgejahren hätte der Betrag aufgestockt werden sollen, um zwei Prozent der Rentenbeiträge am Kapitalmarkt zu investieren. Vor allem die FDP und Parteichef und Bundesfinanzminister Christian Lindner hatten für die Aktienrente geworben.