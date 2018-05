Altersvorsorge Früher in Rente – ohne Abzüge

Den Rentenabschlag durch einen vorgezogenen Rentenstart können Versicherte gegen Geldzahlung ausgleichen. Seit Juli 2017 haben schon 50-Jährige diese Möglichkeit. Bei berechtigtem Interesse können selbst Unter-50-Jährige diese Option nutzen. Auf Antrag errechnet die Deutsche Rentenversicherung, wie viel als Ausgleich gezahlt werden muss. Da häufig höhere Summen nötig sind, kann der Ausgleichsbetrag in Raten gezahlt werden, was schon steuerlich meist sinnvoll ist. Auch ein teilweiser Ausgleich ist möglich. Dieses Jahr ist es besonders attraktiv, solche Ausgleichsbeträge zu zahlen. In der aktuellen Titelgeschichte der WirtschaftsWoche berichten wir über diese und weitere Strategien, die Rente zu erhöhen: Ihr Weg zur doppelten Rente. Dort beschreiben wir etwa auch, wie eine Abfindung sinnvoll genutzt werden kann, um damit Steuern zu sparen und die Rente zu erhöhen.