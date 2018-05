Altersvorsorge: Früher in Rente – ohne Abzüge

Die Lebenserwartung ist in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen. Setzt sich der Trend fort, könnten 2017 geborene Jungen durchschnittlich bis zu 90 Jahre alt werden, Mädchen sogar 93 Jahre. Das hat das Statistische Bundesamt errechnet. Die höhere Lebenserwartung setzt das Rentensystem unter Druck. Angesichts von Jahren mit niedrigen Geburtenraten sind dessen Rahmenbedingungen ohnehin angespannt, vor allem wenn von 2025 an die Babyboomer-Generationen in Rente sind. Deshalb steigt das Rentenalter. 2011 ist der letzte Jahrgang ganz regulär mit 65 Jahren in Rente gegangen. Alle Geburtsjahrgänge ab 1964 werden erst mit 67 Jahren ihre reguläre Rente beziehen können. Das soll den Druck etwas mindern. Weil die große Koalition das Versorgungsniveau der Rentner stabilisieren will, ohne dabei die Beitragssätze stark steigen zu lassen, könnte das Rentenalter in Zukunft auch noch weiter steigen. Ende April warnten Rentenforscher die Bundesregierung, dass ihre Rentenpläne „unbezahlbar“ seien. Ein noch späterer Renteneintritt würde dem System weitere Entlastung bringen.