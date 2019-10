Altersvorsorge für Jüngere „Kann ich es schaffen, mit 40 in Rente zu gehen?“

Viele haben Angst vor Schwankungen an der Börse. Sie denken: Ich will vorsorgen, will also Sicherheit, und das soll ich mit etwas Riskantem tun? Das passt doch nicht zusammen. Doch das stimmt nicht, es passt sehr wohl zusammen. Wenn man Altersvorsorge als das begreift, was es eigentlich ist, nämlich langfristiges Sparen, dann relativieren sich auch viele der Risiken.