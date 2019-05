Altersvorsorge Selbstständige sorgen sich ums Alter

Deswegen sollen die Selbstständigen zur Vorsorge gezwungen werden. So plant es Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD). Den Gesetzentwurf will er bis zum Jahresende vorlegen. Nach aktuellem Stand der Überlegungen werden wohl neben der gesetzlichen Rente und den Versorgungswerken nur private Basisrenten, auch Rürup-Rente genannt, für die Erfüllung der Vorsorgepflicht anerkannt. Dabei bieten andere Vorsorgeformen oft mehr Chancen.



Bislang setzen viele Selbstständige vor allem auf den Verkauf ihres Unternehmens. Mit dem Erlös wollen sie dann ihr Altersauskommen bestreiten. Im Mittel soll der spätere Verkaufserlös 48 Prozent der insgesamt verfügbaren Altersvorsorgerücklagen ausmachen, so die Erwartung laut aktueller Umfrage. Die Planung des Verkaufsprozesses passt allerdings kaum zu dessen hoher Bedeutung. Die von den Selbstständigen erhofften Werte überraschten, „wenn man sieht, wie wenig planvoll sie demgegenüber den Verkauf betreiben“, sagt Karl Matthäus Schmidt, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank. So kann etwa die Hälfte der Selbstständigen nicht sagen, wann sie überhaupt verkaufen will. Fast jeder Dritte hat keine Idee, wer der Käufer sein soll. 28 Prozent der Befragten kann sich sogar vorstellen, das Unternehmen in der Familie zu verschenken.