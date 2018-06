Angst vor sinkender Lebensqualität Renten-Frust bei den Babyboomern

Die Befragung deutscher Ruheständler zeigt: Ganz unbegründet sind die Sorgen nicht. Im Vergleich zu den Vorjahresergebnissen ist die Unzufriedenheit der Rentner und Pensionäre laut Axa-Report deutlich gestiegen. Während 2016 beinahe jeder vierte Ruheständler das Gefühl hatte, seine neue Situation hätte ihm eine gesteigerte Lebensqualität beschert, trifft das 2018 nur noch auf jeden zehnten Befragten zu. Als einen Grund für diesen Stimmungsumschwung sehen die Studienmacher, dass vor allem die Neurentner sehr negativ ihre veränderte Situation beurteilen. Die starke Unzufriedenheit trotz zweier vergleichsweise deutlichen Rentenerhöhungen zeige, dass die Ursachen tiefer liegen müssen, so die Schlussfolgerung. „Die Unzufriedenheit entzündet sich offenkundig vor allem an der finanziellen ‚Fallhöhe‘ zwischen dem Berufs- und Rentner-Leben in Deutschland“, so Dahmen.