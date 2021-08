Vielleicht wollen einige es auch gar nicht so genau wissen. Denn – das zeigt die Umfrage auch – einige Menschen sind mit ihren Ausgaben unzufrieden. Sechs von zehn Deutschen empfinden zum Beispiel die Steuerlast als zu hoch und die Hälfte der Deutschen schätzt ihre Wohnkosten als zu hoch ein. Besonders Großstädter klagen oft über die teuren Mieten und Immobilienpreise: In Berlin sind 59 Prozent der Menschen unzufrieden mit den Wohnkosten, in Hamburg sind es 56 Prozent. „Seit Jahren führt die hohe Nachfrage in den Ballungsräumen zu steigenden Wohnkosten. Daran hat auch die Coronakrise nichts geändert“, sagt Frank Mühlbauer, Vorstandsvorsitzender der TeamBank.