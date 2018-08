Balzli direkt: Warum zahlt der Milliardär keinen Rentenbeitrag?

Was haben Elon Musk und Andrea Nahles gemeinsam? Fast nichts. Er steuert das Zukunftsmodell Tesla, sie das Auslaufmodell SPD. Er will auf dem Mars leben, sie nur politisch überleben. Er denkt nicht an die Rente, sie derzeit nur. Doch in einem Punkt sind sich Musk und Nahles erstaunlich nahe. Zick-Zack lieben sie beide. Während er nicht weiß, ob er Tesla von der Börse nehmen soll oder nicht, weiß sie nicht, ob sie mit der SPD in die Mitte oder nach links will.