Während die Europäische Zentralbank frühestens Mitte kommenden Jahres die Zinsen erhöhen will, fangen viele Geschäftsbanken schon früher damit an. Was Banken freut, weil sie dann wieder mehr verdienen, ist eine schlechte Nachricht für die Kunden. Denn ein gutes Teil der Geldhäuser erwartet, die Zinsen für Kredite an Unternehmen und Privatkunden in den kommenden zwölf Monaten nach oben drehen zu können. Zwei Drittel rechnen mit steigenden Zinsen auf Firmen- und Konsumentenkredite.