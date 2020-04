Bayern: Versicherer zahlen nun doch für Restaurant-Schließungen

Wegen der Corona-Pandemie geschlossene Hotels und Restaurants bekommen zumindest in Bayern nun doch Geld von der Versicherung. Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) teilte am Freitag mit, mehrere Versicherer seien nach einer Vereinbarung mit dem bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bereit, zehn bis 15 Prozent der vereinbarten Tagessätze an die betroffenen Gastronomen auszuzahlen.