Beamte im Ruhestand: So teuer sind die 1,4 Millionen Pensionäre für den Staat

Zwischen 2000 und 2020 hatte sich die Zahl der Pensionärinnen und Pensionäre stark erhöht, und zwar um 53,9 Prozent. „Dieser Anstieg ließ sich überwiegend auf die hohe Zahl an Pensionierungen von Lehrerinnen und Lehrern zurückführen, die in den 1960er- und 1970er-Jahren eingestellt wurden“, erklärten die Statistiker. „Aufgrund steigender Schülerzahlen infolge des Babybooms und des Trends zu höheren Schulabschlüssen war damals der Lehrkräftebedarf deutlich gestiegen.“ Im Schuldienst des Landesbereichs verdreifachte sich daher die Zahl der Ruhegehaltsempfänger nahezu (plus 181,1 Prozent). Mittlerweile seien aber die stärksten Einstellungsjahrgänge bereits pensioniert worden. Dadurch kamen 2022 nur noch knapp 15.800 Neupensionierungen im Schuldienst hinzu - der niedrigste Wert seit 2004.



Der Schuldienst im Landesbereich bildet mit 461.600 Personen und einem Anteil von 33,1 Prozent aller erneut die größte Gruppe der Ruhegehaltsempfängern. Ehemalige Beamte der Deutschen Bundesbahn und der Post stellen mit 284.100 Personen und einem Anteil von 20,4 Prozent die zweitgrößte Gruppe. Die übrigen Pensionäre verteilen sich auf den restlichen Bundes- (10,6 Prozent) und Landesbereich (26,6 Prozent) sowie auf den kommunalen Bereich (7,8 Prozent) und die Sozialversicherung (1,6 Prozent).