Beamtenpensionen: Werden Haushaltslöcher mit dem Pensionsfonds gestopft?

Kritik gibt es allerdings auch diesmal: Mit dem „vorgesehenen Finanzkniff“ werde es erheblich erschwert, künftige Pensionslasten abzufedern, warnt der Bund der Steuerzahler Nordrhein-Westfalen. „Das geplante Gesetz erscheint mir als ein Schnellschuss, um Haushaltslöcher zu stopfen. Eine langfristige kapitalgedeckte Pensionssicherung verkümmert so zu einem Tropfen auf den heißen Stein“, sagt Rik Steinheuer, Vorsitzender des Landes-Steuerzahlerbundes. Es sei zwingend nötig, weiter in den Fonds einzuzahlen und nichts zu entnehmen. Bevor der Fonds „angezapft“ werde, brauche es sachgerechte Kriterien, wann und in welchem Umfang Auszahlungen erfolgen könnten. Sinnvoll sei das wohl frühestens ab dem Jahr 2030, weil erst dann Beamte in größerer Zahl in Pension gingen.