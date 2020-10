Bericht der Bundesbank Privates Geldvermögen steigt in der Coronakrise auf Rekordhoch

Nach einem Einbruch zu Beginn der Corona-Pandemie ist das Vermögen der Menschen in Deutschland im zweiten Quartal auf den Wert von rund 6630 Milliarden Euro gestiegen. Das Geldvermögen der privaten Haushalte in Form von Bargeld, Wertpapieren, Bankeinlagen sowie Ansprüchen gegenüber Versicherungen kletterte im Vergleich zum ersten Vierteljahr um 253 Milliarden Euro oder 4,0 Prozent und liegt damit höher als Ende 2019, teilte die Deutsche Bundesbank am Freitag mit. .