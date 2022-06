Berufsunfähigkeit Diese fünf Fehler sind bei der BU-Versicherung unverzeihlich

Zum anderen ist Leistungsausschluss nicht immer gleich Leistungsausschluss: Es kommt auf die Formulierung an. Je konkreter der Versicherer den Ausschluss formuliert, umso besser für den Kunden: Sind Erkrankungen am Hüftgelenk ausgeschlossen, fährt der Kunde damit deutlich besser, als wenn Beschwerden am gesamten Bewegungsapparat ausgeschlossen sind. Und die Kunden sollten immer eine Nachschau vereinbaren. Damit wird bereits bei Vertragsschluss festgelegt, dass der Versicherer einen Leistungsausschluss streicht, wenn beispielsweise die nächsten drei Jahre die Beschwerden nicht mehr auftreten.