Berufsunfähigkeitsversicherung Neue BU-Tarife erleichtern Risikoberufen den Einstieg

In den vergangenen Jahren sind die Prämien noch weiter gestiegen. Dazu haben zum einen die niedrigen Zinsen an den Kapitalmärkten beigetragen, denn auch die Berufsunfähigkeitsversicherer müssen Kapital gewinnbringend anlegen. Zum anderen scheinen aber auch die körperlich Tätigen generell keine interessante Zielgruppe für viele Versicherer mehr darzustellen. Da ihr Anteil an den Erwerbstätigen zurückgegangen ist und die Zahl der Schreibtischarbeiter zugenommen hat, ist das Marktpotenzial für Berufsunfähigkeitstarife bei körperlich Tätigen kleiner geworden. Zugleich ist natürlich auch das Berufsunfähigkeitsrisiko bei einigen Krankheiten für Handwerker höher als für Büroberufe.