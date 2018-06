Der Versicherungsmakler und BUV-Spezialist Thomas Schösser weiß aus Erfahrung, dass ein Vertragsabschluss und damit der Versicherungsschutz daher oft schon an den Gesundheitsfragen scheitert. "Nicht selten sind diese Fragen in den Anträgen sehr umfassend, teilweise mit langen oder sogar unbefristeten Abfragezeiträumen versehen, und daher teilweise schwer zu beantworten", sagt Schlösser. Die Folge: Häufig beantworten Verbraucher die Fragen nicht korrekt und riskieren so eine Leistungsverweigerung der Versicherung im Ernstfall.