Berufsunfähigkeitsversicherung „Wer glaubt, schlauer als die Versicherer zu sein, wird eines Besseren belehrt“

Soll ich also mehrere Versicherer durchprobieren, bis ich einen finde, der mich aufnimmt?

Grundsätzlich ist das eine gute Idee. Man sollte aber als Verbraucher sehr vorsichtig mit den eigenen Daten umgehen. Wenn Sie eine direkte Anfrage an einen Versicherer stellen, geht das in der Regel nicht anonym. Der Versicherer ist befugt, die von ihnen bei der Auskunft gemachten Angaben zu speichern. Es gibt sogar eine Art Schufa für Versicherte, das Hinweis- und Informationssystem der Deutschen Versicherungswirtschaft (HIS). Auf dieses System können auch andere Versicherer zugreifen und ihre Daten abfragen.