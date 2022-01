Betriebliche Altersvorsorge Pensionskassen: Das Sterben geht weiter

In den vergangenen Jahren haben mehrere Pensionskassen infolge der Zinsmisere ihre Leistungen gekürzt, teils mehrfach. Kann eine Pensionskasse ihre Zusagen nicht erfüllen, muss ihr Trägerunternehmen einspringen und Geld nachschießen, damit die Betriebsrenten der Mitarbeiter nicht schrumpfen. Die Rente ist also erst einmal sicher. Ist der Träger allerdings selbst in finanzieller Schieflage oder insolvent, drohen den betriebsrentenberechtigten Mitarbeitern doch noch Kürzungen, schlimmstenfalls sogar Ausfälle.