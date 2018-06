Sie muss sehr tief sitzen, die Scheu der Deutschen vor privater Altersvorsorge. Anders sind die Ergebnisse einer neuen Umfrage kaum zu erklären, die die Fondsgesellschaft Fidelity International am Donnerstag veröffentlicht hat. Demnach wünschen sich 64 Prozent der Arbeitnehmer, dass ein Teil ihres Gehalts automatisch in eine betriebliche Altersvorsorge (baV) umgewandelt wird. In diesem Opt Out genannten Modell müsste der Arbeitnehmer aktiv widersprechen, damit das nicht passiert.