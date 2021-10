BGE So gehen Gewinner des Grundeinkommens mit dem Geldregen um

Das BGE soll Existenzen sichern und Leben verändern. So sieht es der Verein, der inzwischen knapp 1000 Grundeinkommen per Zufall vergeben hat: Zwölf Monate lang je 1000 Euro. Das ergibt immerhin fast zwölf Millionen Euro aus Spendengeldern, ist auf 83 Millionen Einwohner bezogen aber recht wenig. Unter Wissenschaftlern herrscht Streit darüber, ob die Einführung im großen Stile möglich wäre. Alfons Weichenrieder, Professor für Finanzwissenschaften in Frankfurt, argumentiert, dass Steuersätze jenseits der 80 Prozent nötig wären, um das BGE zu finanzieren. „Bei so hohen Steuern überlegt sich dann jeder, wie man die sparen kann.“ Die Folgen: Steuerhinterziehung und Auswanderung.