BGH-Urteil Lebensversicherer dürfen Bewertungsreserven kürzen

Lebensversicherer beteiligen ausscheidende Kunden in der historischen Niedrigzinsphase in geringerem Umfang an ihren Kursgewinnen aus festverzinslichen Wertpapieranlagen. Zu Recht, hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe nun entschieden. Eine entsprechende Neuregelung von 2014 sei verfassungsgemäß.