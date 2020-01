Branchenübersicht: Verzinsung von Lebensversicherungen ist gesunken

Für viele Policen müssen die Lebensversicherer in der Praxis aber höhere Zinsen gutschreiben als sie deklariert haben. Denn in der Vergangenheit war der Garantiezins, an den sich die Anbieter über die gesamte Laufzeit des Vertrages halten müssen, meist höher als die heutige Überschussbeteiligung. Bis ins Jahr 2000 hinein lag er bei 4,0 Prozent. Wer seine Versicherung bis 2006 abgeschlossen hat, bekommt mindestens 2,75 Prozent.