Bundesanleihen Lebensversicherer zeigen dem deutschen Staat die kalte Schulter

Endlich positiv: Zum ersten Mal seit 2019 zahlt die Bundesregierung wieder Zinsen an Gläubiger, die Deutschland für zehn Jahre Geld leihen. Bei einer Auktion in der vergangenen Woche lag die Durchschnittsrendite deutscher Staatsanleihen mit zehn Jahren Laufzeit bei 0,31 Prozent. Lebensversicherern ist das allerdings immer noch viel zu wenig. Sie kaufen seit Jahren keine Bundesanleihen mehr – und wollen ihren Käuferstreik auch so bald nicht beenden, zeigt eine exklusive Umfrage der WirtschaftsWoche unter Lebensversicherern in Deutschland.