Ceinex Warum China-Aktien sich in Deutschland so schwer tun

Wer nicht an Chinas Börsen gelistet ist, verliert Zugang zum chinesischen Kapitalmarkt. Und dieser ist für Unternehmen besonders attraktiv. Sie können dank höherer Bewertungen mehr Geld einsammeln. „Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist allgemein sehr hoch“, sagt M&A-Berater Berners. „Häufig auch sehr viel höher als in Deutschland.“ Wer bereits im Ausland gelistet ist, sucht heute sogar Wege zurückzukommen. So plant der Internetgigant Alibaba neben seinem Hauptlisting an der Wall Street einen weiteren Börsengang, allerdings nicht in Frankfurt oder an einer anderen westlichen Börse, sondern in der Heimat China. Der könnte bereits im Sommer dieses Jahres folgen. Bisher war ein Börsengang in China auch deshalb nicht möglich, weil die Alibaba-Gruppe auf den Cayman Islands registriert ist und lediglich ihren Firmensitz in Hangzhou hat. Firmen, die außerhalb des Landes registriert sind, dürfen in China nicht an die Börse gehen. Nun plant Peking eine Gesetzesänderung.