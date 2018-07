Ceinex Warum China-Aktien sich in Deutschland so schwer tun

Bisher hat nur ein Unternehmen angekündigt, Aktien in Frankfurt ausgeben zu wollen. Es handelt sich um den großen Hausgerätehersteller Haier aus Qingdao, der auch in Deutschland Kühlschränke und Waschmaschinen verkauft. Die Altaktionäre haben schon grünes Licht gegeben, ebenso die Börsenaufsicht in China. Der Kühlschrankriese könnte also den Eisbrecher für den Start chinesischer Aktien in Frankfurt spielen, doch hat er die Sommerpause an den Märkten hereinbrechen lassen, ohne seine Börsenpläne zu konkretisieren. Vielleicht wäre der Moment auch ungünstig gewesen, da die chinesischen Börsen durch die Eskalation des von den USA ausgehenden Handelskriegs eingebrochen sind.