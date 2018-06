Curry & Politics: „Inhaltliches Regieren reicht nicht, um bei der nächsten Wahl gut dazustehen“

In der SPD erzählt man sich, Vizekanzler und Finanzminister Olaf Scholz (SPD) höre nur auf zwei Vertraute wirklich: auf seine Frau – und eben auf Wolfgang Schmidt. Der nahm diese Aussage bei „Curry & Politics“ kopfschüttelnd zur Kenntnis, verweist aber anschließend darauf, dass er Scholz ja schon „einen Tag länger begleite“. Soll heißen: sehr, sehr lange. Schon bei den Jusos arbeiteten sie eng zusammen. Später, nach abgeschlossenem Jura-Studium, diente Schmidt Scholz als Büroleiter: erst in der SPD-Zentrale, dann im Bundestag, schließlich im Arbeitsministerium. Vor der gemeinsamen Rückkehr nach Berlin war er zuletzt Staatsrat in Scholz´ Hamburger Kabinett.

Für Journalisten und andere politisch Interessierte gibt Schmidt gerne den Scholz-Übersetzer, erklärt Zusammenhänge, wenn sein Chef lieber schweigt. Glaubt man Schmidt, zeichnet sich der „Olaf-Scholz-Style“ in der Europapolitik vor allem dadurch aus, Verhandlungen zwar zu Ergebnissen, nicht aber in der Öffentlichkeit zu führen. Das sorge für Vertrauen, das die SPD dringend benötige. Aber auch Schmidt ist sich bewusst: „Alleine inhaltliches Regieren sorgt nicht dafür, dass wir bei der nächsten Wahl gut dastehen.“ Zumal der Koalitionspartner gerade täglich versuche, die SPD „mit neuen Ideen von der Sacharbeit abzuhalten“.