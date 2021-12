Daily Punch Setzt die Rente endlich auf Aktien!

Das Geldvermögen pro Kopf lag laut Zahlen der Allianz zuletzt bei 85.000 Euro, Platz 19 unter den reichen Staaten. In den USA ist es viermal so hoch, die Briten liegen 50 Prozent, die Franzosen noch zehn Prozent darüber. Die Deutschen sparen zwar fleißig, legen aber falsch an. Weil viele zu wenig übrig haben, können sie nicht riskieren, Geld in Aktien zu stecken. Zwar ändert sich das in der digitalen Corona-Isolation allmählich, doch auch das geht zu langsam. Auch in anderen Industriestaaten haben Familien nicht genug, um Aktiendepots anzulegen. Dort aber gibt es Pensionsfonds, die das für sie tun, und Staatsfonds, in denen das Volksvermögen vermehrt wird. So können letztlich alle am Wachstum der Volkswirtschaften teilhaben.