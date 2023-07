Debatte um die Witwenrente: Warum Wirtschaftsweise Schnitzer irrt – und doch Recht hat

Warum?

Nehmen wir eine Witwe, die neben ihrer Hinterbliebenenrente von 1000 Euro im Monat in Teilzeit aktuell 1700 Euro brutto verdient. Das ist ungefähr die Grenze, bis zu der der Verdienst anrechnungsfrei ist, also die Witwenrente nicht mindert. Der Arbeitgeber dieser Witwe bietet ihr nun eine Erhöhung der Arbeitszeit von zehn Prozent an, also auch 170 Euro mehr Einkommen im Monat. Von dieser Erhöhung bliebe der Witwe dann aber weniger als ein Drittel des Zusatzeinkommens übrig. Etwa 25 Prozent der 170 Euro gehen ans Finanzamt, ein gutes Fünftel geht an die verschiedenen Zweige der Sozialversicherung. Und 24 Prozent gehen dadurch verloren, dass die Witwenrente gekürzt wird. Unterm Strich betragen die Grenzabgaben oberhalb von 1700 Euro Verdienst also 70 Prozent oder mehr. Unterhalb dieser Schwelle von 1700 Euro sind sie durch den Freibetrag bei der Hinterbliebenenrente gleich mal 24 Prozentpunkte niedriger. Auch die Grenzsteuern liegen niedriger.