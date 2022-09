Die leistungsfähigsten Lebensversicherer: Methodik: Wie das Rating funktioniert

Ein Beispiel: Ratingsieger Europa kommt auf rund 7,4 Prozent Anteil des verfügbaren Kapitals (freies Risikokapital) an den Kapitalanlagen. Verluste in dieser Höhe würden Kundenansprüche also nicht gefährden. Weil Versicherer bei ihrer Kapitalanlage strengen Regeln unterworfen sind, sind Totalverluste in der Kapitalanlage quasi ausgeschlossen.