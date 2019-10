Digitalisierung Der Staat sollte Altersvorsorge stärker regulieren

Gliedert man das Kundenverhalten innerhalb des Kaufprozesses in Informationsverhalten, Duldung der Verhaltensbeeinflussung und Abschlussverhalten sind folgende Tendenzen erkennbar. Der Verbraucher informiert sich nicht mehr nur bei seinem Vermittler, sondern er nutzt vielfältige Informationskanäle, unter denen das Internet weit oben steht. Er ist auch nicht mehr unbedingt bereit, sein Kaufverhalten in eine bestimmte Richtung durch am Abschluss interessierte Personen lenken zu lassen. Was ihm aber fehlt, ist die Sicherheit, mit seiner „Unterschrift“ den richtigen Vertragsabschluss zu tätigen.