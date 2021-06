Doppelbesteuerung der Rente: Erst Karlsruhe ist wohl die Endstation

Von echter Erkenntnis ist wenig zu spüren. So bleibt das Streitthema wohl erhalten. Auch, weil die obersten Finanzrichter überraschend entschieden, dass bei der Berechnung einer Doppelbesteuerung Rentenansprüche von Hinterbliebenen mitzählen. Dabei ist die Einkommensteuer eigentlich eine rein persönliche Steuer. Gut möglich, dass über dieses Detail noch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheiden muss.



