Doppelbesteuerung der Rente: Rentner in der Scholz-Falle

Diese Erkenntnis setzt sich nun offenbar auch in der Bundesregierung und bei Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) durch. In einem Interview mit der „Bild am Sonntag“ verwies er als Reaktion auf die BFH-Urteile zwar erneut auf eine geplante vorgezogene steuerliche Absetzbarkeit der Rentenbeiträge, beließ es aber nicht bei diesem, unzureichenden, Vorschlag. Vielmehr kündigte Scholz auch an: „Zweitens will ich die volle Besteuerung der Renten weiter nach hinten schieben. Sie soll erst 2060 wirksam werden und nicht, wie bislang vorgesehen, schon 2040.“