Einfach mehr Rente Die Zehn-Cent-Vorsorge

Die deutsche Rentenversicherung hat eine klare Vorstellung davon, wer in Deutschland als Top-Verdiener gilt. Nur bis zu einer gewissen Schwelle wird das verdiente Gehalt tatsächlich nach einem festgelegten Schlüssel, den Rentenpunkten, in gesetzliche Rentenansprüche umgerechnet. Wer mehr verdient als diese sogenannte Beitragsbemessungsgrenze, ist nach Auffassung der Rentenversicherung so wohlhabend, dass er für ein Mehr an Gehalt kein Mehr an gesetzlicher Rente bekommt. Aktuell liegt die Beitragsbemessungsgrenze bei einem Gehalt von 6500 Euro im Monat. Netto ergibt das 3657 Euro.