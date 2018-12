Einfach mehr Rente Die Zehn-Cent-Vorsorge

Auch dafür, wer in Deutschland als Durchschnittsverdiener gilt, hat die Rentenversicherung eine Definition. Jedes Jahr aufs Neue schaut sie sich die Lohnentwicklung an und legt danach fest, welches Gehalt dem Durchschnitt entspricht. Wer genau so viel verdient, erwirbt für ein Jahr Vollzeitarbeit einen Rentenpunkt, also derzeit Anspruch auf gut 30 Euro Rente. Das so definierte Durchschnittsgehalt liegt 2018 bei 37.873 Euro im Jahr, also 3156 Euro im Monat. Davon bleiben bei einem Single mit Steuerklasse eins, der nicht in der Kirche ist, 2014 Euro im Monat netto.