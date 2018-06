EIOPA-Boss:

Der Ehrgeiz der neuen europäischen Finanzaufsichtsbehörden kennt keine Grenzen. Neben der EU-Bankenaufsicht unter dem Dach der Europäischen Zentralbank sowie Bernardinos EIOPA wacht die ESMA mit Sitz in Paris über Europas Wertpapierhandel. Auch die in London beheimatete Bankenaufsicht EBA mischt im Konzert der neuen Finanzpolizisten mit, obwohl sie viel Einfluss an die EZB abgeben musste. Nach Plänen der EU-Kommission könnten die drei 2011 gegründeten ESA-Behörden EIOPA, ESMA und EBA künftig noch mehr Macht erhalten. Bei den parallel zuständigen nationalen Aufsichtsbehörden ist der Plan jedoch umstritten.