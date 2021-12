Eiopa: Versicherer sollen Abschneiden im Stresstest offenlegen

Die europäischen Versicherer sollen nach den Vorstellungen ihrer Aufsichtsbehörde ihr Abschneiden in Stresstests künftig offenlegen müssen. Sie werde sich bei den Gesetzgebern in der EU dafür einsetzen, dass die Veröffentlichung der Einzelergebnisse verpflichtend werde, sagte Petra Hielkema, die neue Präsidentin der Versicherungsaufsicht EIOPA, am Donnerstag.